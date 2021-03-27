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Новый состав казахстанских военнослужащих продолжит участие в миссии ООН в Западной Сахаре

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Марта 2021, 18:33
Новый состав казахстанских военнослужащих продолжит участие в миссии ООН в Западной Сахаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась ротация казахстанских офицеров, находящихся в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В новом составе три казахстанских офицера – подполковники Валихан Байкенов и Сабина Мурзалинова, а также капитан Даурен Садвакасов.

Они сменили своих предшественников подполковников Армана Омарова и Ернара Аманиязова, а также капитана Римму Шакееву, которые находились в миссии год.

Готовясь к участию в миссии, офицеры не один месяц изучали ее особенности и задачи, а также обстановку в стране в целом. Теперь им предстоит служить вместе с представителями свыше 30 государств.

Убывшие из миссии офицеры зарекомендовали себя как ответственные и высококвалифицированные специалисты. В частности, подполковник Арман Омаров был ответственным за технику безопасности полетов и их координацию. За проявленные инициативу и профессионализм в кризисных ситуациях офицер получил благодарственное письмо от командующего миссией.

Подполковник Ернар Аманиязов последние семь месяцев исполнял обязанности старшего военного советника командующего миссией по логистике. Он не раз участвовал в планировании материально-технического обеспечения и при возникновении критических ситуаций представлял свои предложения, которые в итоге принимались командованием как обоснованные и верные.

Капитан Римма Шакеева своим примером в очередной раз доказала, что женщины-военнослужащие способны выполнять те же функции, что и их коллеги-мужчины во всех областях деятельности миротворчества, на том же уровне и в таких же трудных условиях. Службу в миссии она начинала оператором миротворческой базы и отвечала за планирование патрулей. Затем работала в отделе при штабе миссии, где показала профессионализм в подготовке прибывавших офицеров-миротворцев.

На данный момент в Западной Сахаре в качестве военных наблюдателей от Вооруженных Сил Казахстана находятся пять казахстанских офицеров. В миротворческих операциях они участвуют без оружия и соблюдают принцип нейтральности, не поддерживая ни одну из конфликтующих сторон.

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