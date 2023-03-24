Новый состав депутатов городского маслихата назвали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый состав депутатов городского маслихата назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов Атырауского городского маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

В списки избирателей были включены 231 915 человек. В голосовании приняли участие 76 508 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 0, вне помещений для голосования - 1273. Общее число кандидатов - 71.

По итогам выборов депутатами Атырауского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Киздарбаев Аманбай Киздарбаевич, 1972 года рождения, директор КГКП «Спортивного клуба инвалидов», житель города Атырау;

по избирательному округу № 2 – Ли Юрий Алексеевич, 1981 года рождения, директор ТОО «International Safety Standar», житель города Атырау;

по избирательному округу № 3 – Кумискалиев Руслан Асылбаевич, 1969 года рождения, директор ИП «Атырау Сервис», житель города Атырау;

по избирательному округу № 4 – Кулбарахов Акильбек Нурболатович, 1988 года рождения, директор ТОО «BEK Industry Group», житель города Атырау;

по избирательному округу № 5 – Жапалова Камила Абеновна, 1972 года рождения, директор ИП «Жапалова К», президент культурного фонда «BatiKKami», житель города Атырау;

по избирательному округу № 6 – Сарсенов Рафик Насихатович, 1988 года рождения, директор ТОО «KazGroupPartners», председатель Совета общественного согласия, житель города Атырау;

по избирательному округу № 7 – Танбаева Гульнафис Абдиллаевна, 1976 года рождения, директор КГБ ПХВ №7 поликлиники г. Атырау, житель города Атырау;

по избирательному округу № 8 – Джумагалиев Утемис Буранбаевич, 1977 года рождения, председатель КХ «Джумагалиев Утемис Буранбаевич», житель города Атырау;

по избирательному округу № 9 – Конысбаев Ильяс Лесович, 1990 года рождения, директор ТОО «DAMU Qurylys Group», житель города Атырау;

по избирательному округу № 10 – Нуркалиев Болатбай Серикович, 1978 года рождения, директор средней школы №12 имени Ф. Досымовой, житель города Атырау;

по избирательному округу № 11 – Кулмагамбетов Вадим Равильевич 1978 года рождения, юрист ТОО «Атырау көлік», житель города Атырау;

по избирательному округу № 12 – Кунарбаев Хамит Болатович, 1993 года рождения, директор ТОО «KhamAd Partners», житель города Атырау;

по избирательному округу № 13 – Батаев Ануарбек Жолдасұлы, 1994 года рождения, тренер детской-юношеской спортивной школы №2, житель города Атырау;

по избирательному округу № 14 – Джаумбаев Каршига Елемесович, 1960 года рожения, директор КХ «Қарабура», житель города Атырау;

по избирательному округу № 15 – Губашев Меирбек Уахитович, 1973 года рождения, президент АО «Атырау-Жарық», житель города Атырау;

по избирательному округу № 16 – Сарсемалиев Гильман Амиржанович, 1968 года рождения, директор Атырауского филиала ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии», житель города Атырау;

по избирательному округу № 17 – Сарсембаева Айжан Махсутовна, 1968 года рождения, директор КГКП ясли-сада №18 «Балдырған», жительница города Атырау;

по избирательному округу № 18 – Құрман Нұрбол Оразбайұлы, 1976 года рождения, директор АО «Отбасы банкі» филиал Атырауской области;

по избирательному округу № 19 – Есниязова Мейрамгуль Таргиновна, 1983 года рождения, переводчик учебного центра «APEC TC», житель города Атырау;

по избирательному округу № 20 – Муханжанов Азамат Фаридович, 1991 года рождения, директор ИП «Муханжанова», житель города Атырау;

по избирательному округу № 21 – Саппаев Аскар Мендыгалиевич, 1973 года рождения, директор ИП «рекламное агентство «Эталон», житель города Атырау;

по избирательному округу № 22 – Темиргалиев Алибек Нариманович, 1969 года рождения, президент АО «Атырауские тепловые сети», житель города Атырау;

по избирательному округу № 23 – Ажгалиев Бауржан Утепкалиевич, 1967 года рождения, генеральный директор ТОО «Рауан Налко», житель города Атырау;

по избирательному округу № 24 – Мурзагалиев Бейбит Темирбекович, 1984 года рождения, председатель Атырауского городского филиала Общественного объединения партии «Amanat» Атырауской области, житель города Атырау;

по избирательному округу № 25 – Нұрланұлы Әміржан, 1990 года рождения, руководитель молодежного театра при Академического казахского драматического театра имени Махамбета Утемисова, житель города Атырау.



