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Новый сквер открыли в Астане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Августа 2023, 14:18
Новый сквер открыли в Астане Фото: пресс-служба КТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «Казақстан Темір жолы» накануне Дня работников транспорта подарила жителям и гостям столицы новый сквер, расположенный у монумента «Триумфальная арка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Церемония открытия прошла с участием акима города Жениса Касымбека и руководства нацкомпании.

Знаменательно, что мероприятие состоялось и в день рождения района «Есиль».

В сквере, площадью 1 га, посажено около 300 лиственных деревьев (клены, липы, черемуха и др.), более 3000 кустарников и цветов. Продуман автоматический полив, обустроены альпийские горки, постелено газонное покрытие.

Для отдыха и занятия спортом установлены детская игровая площадка, воркаут тренажеры, лавочки.

Железнодорожники выразили признательность и благодарность за предоставленную возможность преподнести столице необычный подарок.

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