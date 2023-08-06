Новый сквер открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «Казақстан Темір жолы» накануне Дня работников транспорта подарила жителям и гостям столицы новый сквер, расположенный у монумента «Триумфальная арка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.



Церемония открытия прошла с участием акима города Жениса Касымбека и руководства нацкомпании.

Знаменательно, что мероприятие состоялось и в день рождения района «Есиль».

В сквере, площадью 1 га, посажено около 300 лиственных деревьев (клены, липы, черемуха и др.), более 3000 кустарников и цветов. Продуман автоматический полив, обустроены альпийские горки, постелено газонное покрытие.

Для отдыха и занятия спортом установлены детская игровая площадка, воркаут тренажеры, лавочки.

Железнодорожники выразили признательность и благодарность за предоставленную возможность преподнести столице необычный подарок.