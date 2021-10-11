Новый сквер «Мать и дитя» открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе в рамках празднования 30-летия Независимости РК и Дня города открываются новые объекты, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Сквер «Ана мен бала» в районе Сахпоселка открылся в рамках проекта «Таразға тарту» при поддержке АО «ТаразЭнергоЦентр». Здесь появились пешеходные дорожки, декоративные украшения в виде камней, клумбы, налажена система полива. Для детей и подростков установлены тренажеры, построена воркаут-площадка. В центре сквера установлен памятник «Мать и дитя».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в сквере побывал и встретился с жителями Сахпоселка аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«Жамбылская область вносит свою лепту в празднование главного дня страны. Решаются самые насущные вопросы, строятся новые социальные объекты и открываются рабочие места. В рамках проекта «Таразға тарту» жители вносят вклад в развитие своей малой родины. Теперь мы обязаны сохранить и приумножить это богатство», - обратился глава региона к горожанам.

Он подчеркнул, что открытие этого сквера и памятника – дань уважения матерям.

«Матери являются хранительницами очага и семейных ценностей. В городе Таразе за счет частных средств строится центр «Анаға тағзым». Подрастающее поколение мы должны воспитывать с учетом традиций и обычаев казахского народа, прививать с детства уважение к старшим», - отметил глава региона.

По словам горожан, они здесь отдыхают в свободное время в комфортных условиях на свежем воздухе.

«Какую шикарную площадку построили нашим детям! Ребята не нарадуются, на площадке все свободное время проводят. От имени жителей хотим выразить благодарность руководству области и компании, которая обустроила сквер. Обещаем, что будем строго следить за порядком и не позволим вандалам испортить наш сквер», - сказал ветеран Владимир Лещев.

Затем Бердибек Сапарбаев ознакомился с работами по благоустройству аллеи «Білім» в Майской роще также по проекту «Таразға тарту».

За этот участок отвечают управление образования, Таразский региональный университет имени М.-Х. Дулати, Международный Таразский инновационный институт. Территорию озеленили, установили лампы освещения, скамейки, урны. Центральную часть аллеи украшает арка.

Аким области поручил после завершения работ проводить здесь познавательные мероприятия с участием учащихся школ, колледжей и вузов.



