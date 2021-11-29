Новый штамм: мир оценивает риски

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый штамм коронавируса заявлен главной темой совещания стран «Большой семерки», созванных Великобританией, председателем клуба семи, для обсуждения глобальной санитарной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

На днях «омикрон» был был включён Всемирной организацией здравоохранения в число штаммов, вызывающих опасения, он прибыл в Европу из ЮАР. Многие страны мира ограничивают или останавливают авиасообщение с этой страной и ее ближайшими соседями по континенту.

В воскресенье новый штамм был выявлен как минимум у 13 пассажиров, прилетевших из ЮАР в Нидерланды, где из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом власти еще на прошлой неделе объявили об усилении ограничительных мер.

«Мы, конечно, встревожены; по мнению ряда экспертов, этот вариант коронавируса может быть более опасным. Вот почему в ВОЗ его назвали «вызывающим беспокойство». Мы пока не знаем, как штамм влияет на течение болезни, на иммунитет тех, кто уже перенес ковид или привит. Так что да, мы обеспокоены, но из-за отсутствия достаточной информации не можем сказать, оправдано ли наше беспокойство», - пояснил министр здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге.

Тем временем южноафриканские медики, столкнувшиеся с носителями нового штамма, призывают своих зарубежных коллег не паниковать.

Анжелика Коетзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, отмечает: «Симптомы очень слабые, таких пациентов можно прекрасно лечить дома. Пока я не слышала, что кому-то из здешних врачей потребовалось переводить пациентов на кислород».

Однако ученым и санитарным властям нужно больше времени. В том числе и на то, чтобы подстегнуть вакцинацию в момент, когда сразу в нескольких регионах мира растет заболеваемость коронавирусом, а с ней и общественное недовольство ограничениями.