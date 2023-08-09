Новый штамм коронавируса выявили в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Новый штамм коронавируса обнаружили в Индии. Он носит название Eris (EG.5.1) и вызвал серьезное беспокойство среди жителей Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Economic Times.

Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2, созданный для мониторинга геномных вариаций коронавируса, сделал заявление, в котором отметил, что случаи заболевания новым штаммом есть, но беспокоиться не о чем.

«Подвариант коронавируса XBB продолжает оставаться доминирующим штаммом, циркулирующим в Индии. На данный момент на него приходится 90-92% всех случаев заболевания. Например, штамм 5.1, который произошел от Омикрона, был впервые выявлен в Великобритании в прошлом месяце и сейчас распространяется по стране. Система мониторинга работает хорошо, раз мы смогли выявить новые штаммы», - сказал член индийского консорциума по геномике заболеваний коронавирусом.

По информации Министерства здравоохранения Индии, число новых случаев заражения коронавирусом в стране за последние 24 часа составило 54, число активных случаев достигло 1574. Число погибших от вируса составило 531 918 человек.