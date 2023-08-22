17:00, 22 Август 2023 | GMT +6
Новый штамм коронавируса в Казахстане пока не зарегистрирован – Ажар Гиният
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новая разновидность омикрон-штамма коронавируса «Эрис» уже зарегистрирован в Китае, Америке и странах Европы. Об этом сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По результатам проведенных исследований, в нашу страну этот штамм пока не пришел. Но в Китае, Америке, некоторых странах Европы доказано его существование», - сказала министр в кулуарах заседания Правительства РК.
По ее словам, симптомы «Эриса» схожи со штаммом «омикрон». Заболевание протекает в легкой форме, проходит как простуда или грипп.
Ранее сообщалось, что «Эрис» был зарегистрирован в конце марта, и сейчас идет его распространение по миру. На сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, этот подвид омикрона есть в 45 странах. Его распространение за последние 5 недель идет очень активно.