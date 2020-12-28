Новый штамм коронавируса обнаружен еще в двух странах

СЕУЛ. РЕНХАП-КАЗИНФОРМ – Еще две страны сообщили об обнаружении нового «британского» штамма коронавирусной инфекции – Южная Корея и Индонезия, передает МИА «Казинформ».

По данным агентства Рёнхап , в понедельник органы здравоохранения Южной Кореи подтвердили первые случаи нового штамма коронавируса среди трех прибывших из Великобритании. Было принято решение продлить запрет на полеты из этой страны еще на одну неделю до конца года.

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) заявило, что у трех членов южнокорейской семьи, приехавших из Великобритании на прошлой неделе, был подтвержден новый штамм COVID-19. Сообщается, что все пассажиры и экипаж самолета, на котором семья прилетела в Южную Корею, проходят повторное тестирование на предмет возможного заражения новым штаммом.

Рёнхап сообщает, что новый штамм коронавируса был обнаружен у пожилого мужчины, у которого COVID-19 был диагностирован уже посмертно. Он также недавно вернулся из Великобритании. По крайней мере у трех членов его семьи уже подтвердился положительный диагноз на коронавирусную инфекцию. Пока не ясно, новый это вариант коронавируса или старый.

Агентство Reuters передает, что Индонезия запретит въезд всем иностранцам в течение двух недель, чтобы остановить распространение нового потенциально более заразного штамма коронавируса. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ретно Марсуди.

Новое постановление, вступающее в силу 1 января, появилось через несколько дней после того, как Индонезия запретила путешественникам въезд из Великобритании и ужесточила правила для тех, кто прибывает из Европы и Австралии, чтобы ограничить распространение нового штамма.

Ранее в этом году Индонезия уже вводила запрет на въезд всех туристов, но были сделаны некоторые исключения для тех, кто путешествует с целью бизнеса. Новые правила, вступающие в силу в январе, распространяются на всех иностранцев, за исключением высокопоставленных государственных чиновников.

Британские исследования показывают, что новый штамм коронавируса может быть на 70 процентов более заразным, чем старый вариант. Предполагается, что новый вариант впервые появился в середине сентября в британской столице - Лондоне.

Новый штамм уже был обнаружен в ряде стран, а именно в Австралии, Дании, Германии, Италии, Испании, Канаде, Нидерландах, Швейцарии, Франции, Японии.