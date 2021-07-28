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Новый штамм коронавируса «лямбда» обнаружен в 30 странах мира - Минздрав РК

28 Июля 2021 16:52
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Новый штамм коронавируса «лямбда» обнаружен в 30 странах мира - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о штаммах коронавируса, которые распространяются по миру, передает корреспондент «Казинформ».

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«В мире с начала пандемии зарегистрировано более 195 млн случаев коронавирусной инфекции. Умерло более 4 млн человек, что связано с широким распространением «дельта-штамма». По сведениям ВОЗ, данный вид штамма распространен в 124 странах мира. Вместе с тем ВОЗ заявила о выявлении циркуляции штамма «лямбда», который впервые был обнаружен в Перу в декабре 2020 года и на сегодняшний день выявлено около 3 тысяч случаев в 30 странах - в основном в Северной и Южной Америке, европейских странах», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

По словам министра, недостаточный охват населения вакцинацией способствует появлению и распространению новых штаммов.

Соласно данным Минздрава, в Казахстане на 28 июля зарегистрировано 549 628 больных с положительным результатом на COVID-19 и 60018 случаев «КВИ минус».



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Автор:

Акбота Кузекбай

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