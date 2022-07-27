27 Июля 2022 15:55

Новый штамм коронавируса «кентавр» зафиксировали в 15 странах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вариант омикрон-штамма COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире. Вместе с тем, в 15 странах наблюдается новый штамм инфекции «кентавр». Об этом заявили в Минздраве Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разрезе стран за последнюю неделю в 92 странах отмечается рост заболеваемости. В частности, в Азербайджане заболеваемость выросла на 115%, в Японии - на 70%, в Польше - на 63%, в России - на 49%, в Китае - на 36%», - сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

Вариант омикрон-штамма COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 95% исследованных образцов. По словам главного санврача Казахстана, среди линий омикрона доля «BA.5» и «BA.4» продолжает увеличиваться, в том числе «BA.5» был обнаружен в 100 странах. В течение недели доля «BA.5» среди всех последовательностей увеличилась до 54%.

«Вместе с тем, субвариант омикрона «ВА2.75» - «кентавр» находится под наблюдением ВОЗ, он наблюдается в 15 странах и составляет 0,05% всех исследованных образцов. Пока нет доказательств того, в какой степени эти мутации влияют на распространенность и тяжесть заболевания по сравнению с другими вариантами. Исследования продолжаются», - сообщила А. Есмагамбетова.