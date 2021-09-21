Новый штамм коронавируса «Eta» зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане зафиксировали Eta «Нигерийский» штамм коронавируса, передает МИА «Казинформ».

«Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года. По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов (Delta «Индийский штамм» - 57 (59,4%), Alpha «Британский» - 24 (25%), «Уханьский» коронавирус - 10 (10,4%) и Eta «Нигерийский» - 5 (5,2%). Циркуляция Eta «Нигерийский» штамма установлена в 4 регионах (Карагандинская - 1, Мангистауская - 2, Павлодарская - 1, Нур-Султан - 1)», - сообщил Алексей Цой в Facebook .

По словам министра, о появлении «Eta» штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 сентября 2021 года «Eta» штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ относится к штаммам, требующим «наблюдения».

Клинические признаки такие же, как у Alpha (британский) и Beta (южноафриканский) штаммов (высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание и т.д.).

«В этой связи Министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID-19. Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений и т.д.», - резюмировал Алексей Цой.