Новый штамм COVID-19 не обнаружен в Азербайджане – эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане не обнаружен новый штамм COVİD-19. Об этом заявил директор Научно-исследовательского Института медицинской профилактики имени Вели Ахундова Адиль Аллахвердиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эксперта, мутировавшие штаммы COVID-19 появляются в других странах, включая Турцию.

«В Турции есть британский и южноафриканский штаммы, а также третий штамм, название которого пока неизвестно. В Азербайджане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения новым штаммом. Тем не менее, TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями АР, прим.ред.) проверил изолированные образцы у некоторых пациентов, в этих анализах новый штамм обнаружен не был. Однако новый штамм может попасть в нашу страну в любой момент, это неудивительно», - отметил А. Аллахвердиев.

По словам врача, в Азербайджане в Национальном центре гематологии и трансфузиологии проводятся анализы мутировавшего вируса.

«Для этого у нас имеется достаточно оборудования. Это было организовано TƏBİB-ом в течение нескольких месяцев. Определяется геномным анализом», - сказал глава НИИ.

Директор института заверил, что вакцинация населения является одним из лучших методов борьбы с инфекционными заболеваниями. При вакцинации в организм вводятся частицы вируса, вызывающего СOVID-19 и ткани иммунной системы организма распознают их. Затем ткани иммунной системы активизируются и начинают борьбу с инфекцией.

Как считает врач, прошедшие вакцинацию лица могут повторно заразиться коронавирусом. Антитела против вируса возникают у человека через три недели после первой вакцины.

«Эти лица должны обязательно соблюдать гигиену. Привитый человек или вообще не заболеет, а если заболеет, то легко перенесет болезнь. Люди должны знать, что наше государство провело длительную работу в связи с вакциной. Я сказал бы, что в нашу страну доставлена самая надежная вакцина», - резюмировал А. Аллахвердиев.

Напомним, в Азербайджане с 18 января вакцинируются медработники, с 8 февраля – лица старше 65 лет. С 12 февраля началась вакцинация сотрудников полиции, которые привлечены к обеспечению выполнения антиэпидемических мер.

Ранее сообщалось, что существует вероятность проникновения в Азербайджан нового штамма COVID-19. Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями АР «TƏBİB» придерживается мнения, что для предотвращения распространения нового штамма необходим более серьезный подход к вопросу вакцинации.