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Новый школьный предмет предложили ввести акмолинские орнитологи
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области разработан проект по внедрению орнитологического контроля в программы экологического воспитания учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Основной целью проекта является воспитание у учащихся экологической культуры и формирование ответственности за будущее нашей страны. Мы планируем реализовать этот проект благодаря привлечению учащихся к наблюдению за птицами в природной среде, а также инициировав включение орнитологического контроля в учебные программы, расширение информационных публикаций, пропаганды экологического воспитания», - рассказала директор Коргалжынского экологического заповедника Куралай Тусипбекова.
Работы по реализации проекта начаты в 2016 году. На базе гостиницы создана инфраструктура по контролю за птицами на территории Коргалжынского района, заповедник и научные организации оказали поддержку.
По данным ведомства, институт зоологии Министерства образования и науки РК, Коргалжынский государственный природный заповедник, акимат Коргалжынского района, Фонд сохранения биоразнообразия, Национальный Дельфийский комитет, Американская ассоциация орнитологов являются партнерами проекта.
В августе 2018 года проект поддержал малый грант посольства США в РК. В течение шести месяцев проводилась работа по разработке авторской методики по контролю за птицами, разработаны 3 учебных программы по подготовке учащихся на разных уровнях, орнитологический центр обеспечивался материалами и оборудованием, организовывалось пребывание 4-5 групп учащихся с целью тестирования программы.
Кроме того, для Министерства образования и науки РК по результатам проекта разработаны предложения.
В настоящее время проект реализуется, о чем свидетельствует наличие первой группы учащихся в орнитологическом центре.
Автор: Аслан Оспанов
Перевод: Сания Кутбанова
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