Новый сезон КХЛ стартует в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утверждена дата старта четырнадцатого сезона КХЛ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Континентальная хоккейная лига утвердила дату старта сезона 2021/2022. 1 сентября 2021 года в первом матче нового сезона за Кубок Открытия сыграют финалисты нынешнего чемпионата московский ЦСКА и омский «Авангард». Встреча пройдет на домашней площадке обладателя Кубка Гагарина сезона 2020/2021.



