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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:05, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Новый сезон КХЛ стартует в сентябре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утверждена дата старта четырнадцатого сезона КХЛ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Континентальная хоккейная лига утвердила дату старта сезона 2021/2022. 1 сентября 2021 года в первом матче нового сезона за Кубок Открытия сыграют финалисты нынешнего чемпионата московский ЦСКА и омский «Авангард». Встреча пройдет на домашней площадке обладателя Кубка Гагарина сезона 2020/2021.



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