Новый сервисный центр для подключения газа откроется в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытие нового сервисного центра АО «КазТрансГаз Аймак» состоится 9 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В сервисном центре АО «КазТрансГаз Аймак» можно будет получать техусловия на газоснабжение, а также там будут принимать заявки на подключение потребителей. В данный центр могут обратиться жители жилых массивов Коктал-1, 2; Железнодорожный, Промышленный, часть Агрогородка.
Адрес: БЦ «Парасат», пр. Республики, 24. График работы с 9:00 до 18:30, перерыв с 13:00 до 14:30.
Напомним, в столице продолжаются работы по строительству внутриквартальных сетей газоснабжения в жилых массивах. Процесс газификации разделен на три этапа, поэтапно будут подключены все жилые массивы. Газификация позволит не только улучшить экологию и благоприятно скажется на здоровье жителей, но и значительно облегчит условия жизни жителей частного сектора.
Кроме того, цена за один кубический метр газа была снижена с 45 тенге до 34,6 тенге.
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