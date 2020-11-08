Новый сервисный центр для подключения газа откроется в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытие нового сервисного центра АО «КазТрансГаз Аймак» состоится 9 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В сервисном центре АО «КазТрансГаз Аймак» можно будет получать техусловия на газоснабжение, а также там будут принимать заявки на подключение потребителей. В данный центр могут обратиться жители жилых массивов Коктал-1, 2; Железнодорожный, Промышленный, часть Агрогородка.

Адрес: БЦ «Парасат», пр. Республики, 24. График работы с 9:00 до 18:30, перерыв с 13:00 до 14:30.

Напомним, в столице продолжаются работы по строительству внутриквартальных сетей газоснабжения в жилых массивах. Процесс газификации разделен на три этапа, поэтапно будут подключены все жилые массивы. Газификация позволит не только улучшить экологию и благоприятно скажется на здоровье жителей, но и значительно облегчит условия жизни жителей частного сектора.

Кроме того, цена за один кубический метр газа была снижена с 45 тенге до 34,6 тенге.