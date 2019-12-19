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Новый сервис проинформирует столичных жителей об очистке снега

19 Декабря 2019 15:25
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Новый сервис проинформирует столичных жителей об очистке снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению акима города Нур-Султан городским центром мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK разработан новый сервис на портале ikomek.city для информирования горожан о работе по очистке снега и наледи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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С началом холодов и увеличения осадков в центре iKOMEK зарегистрировано 5299 инцидентов о скоплении снега на территории города. В дневное время из-за загруженности дорог не предоставляется возможность оперативно и качественно проводить работы по очистке снега, поэтому для удобства жителей они проводятся в ночное время.

Информация по уборке снега обновляется дважды в сутки: утром до 07:00 и вечером до 19:00 часов.

На портале ikomek.city жители столицы могут круглосуточно отслеживать работу по уборке снега по всему городу.

Информация предоставляется по количеству вывезенного снега, задействованной техники и количества дорожных рабочих. Кроме того, прикрепляется отчет о проделанной работе в виде фотографий.

Операторы городского центра iKOMEK через камеры видеонаблюдения не только следят за порядком и безопасностью в городе, но и в режиме 24/7 фиксируют участки скопления снега и координируют городские службы для экстренного устранения последствия снегопадов.


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Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Акимат, Цифровой Казахстан,
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