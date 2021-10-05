РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:34, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новый сервис по оформлению пособия на рождение ребенка запустят в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения совместно с министерствами юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК начали реализацию пилотного проекта по оказанию государственных услуг «Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком» и «Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста одного года» посредством мобильных приложений банков второго уровня. Новый сервис будет доступен для граждан с 8 октября т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    По информации ведомства, удобство в получении государственных услуг через мобильные приложения банков второго уровня заключается в отсутствии необходимости использования отдельных ЭЦП-ключей и ввода дополнительной информации.

    Участие в пилотном проекте принимают Каспий банк и Халык банк. Для оформления назначения пособия или социальной выплаты в мобильном приложении одного из этих банков необходимо найти раздел по оказанию госусуг, выбрать соответствующую государственную услугу и подтвердить согласие на обработку персональных данных. После отправки заявки и рассмотрения ее со стороны государственного органа, услугополучателю будет направлено PUSH уведомление и SMS о результате ее рассмотрения и назначенной сумме выплат.

    «Реализация данного проекта будет проходить следующие девять месяцев. Планируется, что в случае положительной динамики и востребованности, а также технической готовности банков второго уровня проект из пилотного формата будет переведён в действующий. В свою очередь государственные органы открыты для сотрудничества с другими банками второго уровня и расширения перечня оказываемых услуг через мобильные приложения БВУ», – отметила директор lепартамента анализа и развития госуслуг МТСЗН Анар Тулеубаева.

    Реализация подобных проектов по интеграции баз данных государственных органов и прочих платформ, доступных широкому кругу граждан, позволяет увеличить охват населения электронными государственными услугами, повышает их доступность, удобство и сокращает время на их оказание.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Минтруда РК Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!