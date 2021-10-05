Новый сервис по оформлению пособия на рождение ребенка запустят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения совместно с министерствами юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК начали реализацию пилотного проекта по оказанию государственных услуг «Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком» и «Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста одного года» посредством мобильных приложений банков второго уровня. Новый сервис будет доступен для граждан с 8 октября т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По информации ведомства, удобство в получении государственных услуг через мобильные приложения банков второго уровня заключается в отсутствии необходимости использования отдельных ЭЦП-ключей и ввода дополнительной информации.

Участие в пилотном проекте принимают Каспий банк и Халык банк. Для оформления назначения пособия или социальной выплаты в мобильном приложении одного из этих банков необходимо найти раздел по оказанию госусуг, выбрать соответствующую государственную услугу и подтвердить согласие на обработку персональных данных. После отправки заявки и рассмотрения ее со стороны государственного органа, услугополучателю будет направлено PUSH уведомление и SMS о результате ее рассмотрения и назначенной сумме выплат.

«Реализация данного проекта будет проходить следующие девять месяцев. Планируется, что в случае положительной динамики и востребованности, а также технической готовности банков второго уровня проект из пилотного формата будет переведён в действующий. В свою очередь государственные органы открыты для сотрудничества с другими банками второго уровня и расширения перечня оказываемых услуг через мобильные приложения БВУ», – отметила директор lепартамента анализа и развития госуслуг МТСЗН Анар Тулеубаева.

Реализация подобных проектов по интеграции баз данных государственных органов и прочих платформ, доступных широкому кругу граждан, позволяет увеличить охват населения электронными государственными услугами, повышает их доступность, удобство и сокращает время на их оказание.