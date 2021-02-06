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    20:24, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Новый сайт для связи с населением открыл акимат столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Открылся новый сайт для обращений жителей города Нур-Султан. Об этом сообщил аким столицы Алтай Кульгинов в интервью телеканалу «Астана-ТВ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы должны всегда знать, что беспокоит жителей и держать эти вопросы в поле внимания. Кроме того, не следует забывать о концепции «Слышащего государства», выдвинутой Главой государства. Сейчас, с целью услышать голос народа, в 4 районах города проходят отчетные встречи. В связи с карантинными ограничениями отчетные встречи проходят в режиме онлайн, и все же, с жителями, желающими задать вопросы лично, организовываем встречи», – сказал А.Кульгинов.

    Аким также сообщил, что 10 февраля он сам отчитается перед населением.

    «Для укрепления связей с населением мы сейчас открываем новый сайт. Этот сайт будет охватывать все сферы жизни города. То есть, будут охвачены здравоохранение, образование, строительство, дороги, благоустройство, газификация, новые рабочие места и другие направления. Через этот сайт жители города смогут направлять все волнующие их вопросы. Также, они могут вносить предложения по решению этих вопросов. Все вопросы и предложения будут учтены при рассмотрении городского бюджета», – сказал аким столицы.


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