Новый руководитель управления здравоохранения назначен в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане назначен новый руководитель управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

По распоряжению акима области Даниала Ахметова на должность назначен Жаик Жумаханов, ранее работавший главным врачом КГП на ПХВ Восточно-Казахстанской областной больницы в Усть-Каменогорске.

​Жаик Жумаханов родился 14 июня 1969 года в селе Сергиполь, Аягозского района, Семипалатинской области. В 1994 году окончил Семипалатинский медицинский институт по специальности «врач-лечебник».

​Трудовую деятельность начал в 1994 году врачом анестезиологом-реаниматологом Областной клинической больницы в Семипалатинске.

С 2001 году работал старшим врачом, анестезиологом Медицинского учреждения «Казыгул» в городе Аягоз. В 2002 году назначен директором этого же учреждения.

С июля 2008 года являлся директором КГКП «Медицинское объединение Аягозского района».

С января 2013 по настоящее время работал главным врачом КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанская областная больница».

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