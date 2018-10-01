Новый руководитель управления здравоохранения назначен в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с медицинской общественностью города аким Бауыржан Байбек представил нового руководителя управления здравоохранения Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новым руководителем управления здравоохранения Алматы назначен Канат Тосекбаев. Свою профессиональную деятельность он начал в качестве фельдшера скорой медицинской помощи. В 2010 возглавил ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи» Астаны, а в 2015 году стал главным врачом Детской клинической инфекционной больницы Алматы. До нового назначения возглавлял управление здравоохранения Западно-Казахстанской области. Выпускник Казахского государственного медицинского университета и Высшей медицинской школы Ганновера по программе «Болашақ».

Аким Алматы поставил перед новым руководителем управления ряд задач, требующих принципиальных и системных подходов.

«Необходимо обеспечить полную транспарентность деятельности медицинских организаций и принимать самые жесткие меры воздействия к руководителям, допустивших нарушения коррупционного характера. Представители медицинских организаций должны вести мониторинг всех обращений граждан и своевременно на них реагировать. Кроме того, руководители организаций станут на регулярной основе отчитываться перед населением обслуживаемых территорий и публиковать свою финансовую отчетность», - поручил аким Алматы Бауыржан Байбек.

Новому руководству управления поручено пересмотреть составы наблюдательных советов при медицинских учреждениях города с обязательным включением представителей НПО, СМИ и блогеров, при этом исключив их аффилированность. В свою очередь службы внутреннего аудита организаций должны быть напрямую подотчетны только наблюдательным советам.

«Необходимо перевести закуп лекарственных средств из местного бюджета в электронный формат, а при закупе медицинской техники строго контролировать проведение экспертизы ее реальной стоимости. В целях повышения качества менеджмента в городской сфере здравоохранения будет проведена реформа как в управлении, так и в самих медицинских организациях, в том числе посредством укрупнения медучреждений, оптимизации управленческих звеньев и адмперсонала», - продолжил аким.

Кроме того, для обеспечения доступности медицинских услуг для населения по принципу полицентричности в каждом районе мегаполиса будут созданы многоуровневые и многопрофильные стационары с изменением организационно-правовой формы.

Управлению здравоохранения поручено разработать конкретный механизм по назначению руководителей медорганизаций на конкурсной основе. При этом их деятельность должна быть строго привязана к достигнутым результатам. По словам главы города, нужно создать соответствующие социальные лифты и выбирать руководителей по принципу меритократии.