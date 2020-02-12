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Новый руководитель управления здравоохранения назначен в Акмолинской области
12 Февраля 2020 00:43
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева руководителем управления здравоохранения Акмолинской области назначен Сулен Ильясов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.
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Родился Сулен Женисович Ильясов 28 октября 1966 года. В 1990 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «Врачебное дело». Свой трудовой путь начал в 1991 году врачом-урологом Кокчетавской городской больницы, рассказали в ведомстве.
На протяжении последних девяти лет возглавлял ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» города Кокшетау.
Ключевые слова: Акмолинская область, Здравоохранение, Назначения,
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