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    13:56, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Новый руководитель управления внутренней политики назначен в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова руководителем управления внутренней политики Костанайской области назначен Журкабаев Марат Кенжебекович, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Марат Журкабаев в 1998 году окончил Аркалыкский педагогический институт, в 2007 году – Костанайский социально технический университет.

    На предыдущих должностях работал заместителем акима города Костаная, города Лисаковска, заместителем руководителя управления образования, директором Костанайского индустриально-педагогического колледжа.

    До сегодняшнего дня занимал должность руководителя Костанайского областного управления по вопросам молодёжной политики.


    Теги:
    Назначения Костанайская область
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