Новый руководитель управления внутренней политики назначен в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова руководителем управления внутренней политики Костанайской области назначен Журкабаев Марат Кенжебекович, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Марат Журкабаев в 1998 году окончил Аркалыкский педагогический институт, в 2007 году – Костанайский социально технический университет.

На предыдущих должностях работал заместителем акима города Костаная, города Лисаковска, заместителем руководителя управления образования, директором Костанайского индустриально-педагогического колледжа.

До сегодняшнего дня занимал должность руководителя Костанайского областного управления по вопросам молодёжной политики.