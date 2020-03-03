Новый руководитель управления по госзакупкам назначен в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области новый руководитель управления по госзакупкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам внутреннего конкурса среди государственных служащих распоряжением акима области Махамбета Досмухамбетова на должность руководителя управления по государственным закупкам назначен .

Толеген Болатулы родился в Атырау в 1985 году. Имеет высшее образование. В 2007 году окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности «Преподаватель иностранного языка», в 2010 году получил техническое образование в Атырауском институте нефти и газа, а в 2017 году – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовой путь начал в городе Атырау менеджером в компании «Декор». В 2017-2018 годах – руководитель отдела снабжения и закупок Атырауского государственного университета им Х. Досмухамедова. С июня 2018 года по настоящее время занимал должность руководителя отдела управления по государственным закупкам Мангистауской области.