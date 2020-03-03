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Новый руководитель управления по госзакупкам назначен в Атырауской области
3 Марта 2020 22:05
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области новый руководитель управления по госзакупкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По итогам внутреннего конкурса среди государственных служащих распоряжением акима области Махамбета Досмухамбетова на должность руководителя управления по государственным закупкам назначен .
Толеген Болатулы родился в Атырау в 1985 году. Имеет высшее образование. В 2007 году окончил Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности «Преподаватель иностранного языка», в 2010 году получил техническое образование в Атырауском институте нефти и газа, а в 2017 году – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Трудовой путь начал в городе Атырау менеджером в компании «Декор». В 2017-2018 годах – руководитель отдела снабжения и закупок Атырауского государственного университета им Х. Досмухамедова. С июня 2018 года по настоящее время занимал должность руководителя отдела управления по государственным закупкам Мангистауской области.
Ключевые слова: Атырауская область, Назначения,
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