Новый руководитель Управления городской мобильности назначен в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Алматы Гани Мурзаханов назначен руководителем Управления городской мобильности Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на пятой внеочередной сессии маслихата сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«До сегодняшнего дня должность руководителя Управления городской мобильности была вакантна. Я сегодня назначил Мурзаханова Гани Ауезхановича. Он профессионал дорожной системы. Сегодня он приступает к исполнению новых обязанностей», - сказал аким Алматы в ходе сессии.

Гани Мурзаханов с 2016 года был руководителем предприятия «Алматы тазалык». А с 2008 года он являлся заместителем начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Также, заместителем акима Алматы назначен Серик Кусаинов. Новым акимом Алмалинского района стал Ержан Сейтенов .



