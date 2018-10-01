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Новый руководитель облздрава представлен в Костанае

15 Октября 2018 17:53 142
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Новый руководитель облздрава представлен в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе аппаратного совещания аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил исполняющего обязанности руководителя управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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Распоряжением акима области от сегодняшнего дня Вячеслав Дудник назначен исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения акимата области до получения результатов специальной проверки.


Новый руководитель облздрава представлен в Костанае Ранее он занимал должность главного врача РГП «Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан».  

Ранее занимавший должность руководителя облздрава Еркен Даутбаев с 8 октября покинул пост, написал заявление по собственному желанию.

Фото пресс-службы акима области

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Костанайская область, Назначения,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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