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Новый руководитель облздрава представлен в Костанае
15 Октября 2018 17:53 142
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе аппаратного совещания аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил исполняющего обязанности руководителя управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Распоряжением акима области от сегодняшнего дня Вячеслав Дудник назначен исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения акимата области до получения результатов специальной проверки.
Ранее он занимал должность главного врача РГП «Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан».
Ранее занимавший должность руководителя облздрава Еркен Даутбаев с 8 октября покинул пост, написал заявление по собственному желанию.
Фото пресс-службы акима области
Ключевые слова: Здравоохранение, Костанайская область, Назначения,
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