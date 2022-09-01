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Новый руководитель назначен в управление образования Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
1 Сентября 2022, 18:01
Новый руководитель назначен в управление образования Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Атырауской области руководителем управления образования Атырауской области назначена Гульнар Садвакасова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Сегодня заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев представил коллективу областного управления образования нового руководителя.

Гульнар Садвакасова начала свою трудовую деятельность в 1989 году концертмейстером в Гурьевском музыкальном училище, ныне Атырауском музыкальном колледже «Академия народной музыки имени Дины Нурпеисовой». В 1993-2007 годах работала в колледже преподавателем теории музыки, заместителем директора по учебной работе. С октября 2007 года по настоящее время работала директором Атырауского музыкального колледжа «Академия народной музыки имени Дины Нурпеисовой».

Является председателем совета руководителей детских музыкальных школ области, членом Ассоциации деловых женщин Казахстана. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник образования» Министерства образования и науки РК и юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».


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