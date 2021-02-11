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    22:30, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Новый руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля назначен в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане сменился руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт департамента в Instagram.

    Приказом Министерства здравоохранения РК руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК назначен Канат Турдиев.

    Турдиев Канат Абдусалимович родился 9 января 1964 года в совхозе «Бирлик» Абайского района.
    В 1991 году окончил санитарно-гигиенический факультет Карагандинского государственного медицинского института (КГМИ) по специальности «Врач-гигиенист-эпидемиолог».⠀
    В 1996 году окончил очную аспирантуру КГМИ, кандидат медицинских наук.

    Начинал свою трудовую деятельность преподавателем в Карагандинском государственном медицинском институте, до 2001 года работал старшим преподавателем, доцентом кафедры и заместителем декана Восточного отделения. В 2001-2005 годы работал главным специалистом службы радиационного контроля на государственной границе РК Департамента таможенного контроля по Павлодарской области.

    В 2005-2006 гг. – начальник отдела контроля делящихся радиоактивных материалов и технических средств таможенного контроля на Государственной границе Республики Казахстан Департамента таможенного контроля Минфина РК по г.Алматы.

    С 2007 по 2015 годы трудился координатором по технике безопасности, администратор по промышленной гигиены и санитарии отдела охраны труда. Руководитель службы промышленной санитарии и радиационной безопасности по Восточно-Каспийскому региону филиала нефтяной компании «Халлибуртон Интернэшнл, Инкорпорейшн» (США) в РК.

    С 2015 по 2018 годы возглавлял филиал «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК по Алматинской области. С октября 2018 года занимал должность заместителя директора филиала «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК по ВКО.


    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область Назначения
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