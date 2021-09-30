Новый руководитель департамента госдоходов назначен в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В департаменте госдоходов по Атырауской области - новый руководитель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау руководитель аппарата Министерства финансов РК А. Бейсенбекулы представил коллективу департамента государственных доходов по Атырауской области нового руководителя. Им стал Нуралхан Кушеров.

Кушеров Нуралхан Оралбаевич окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 2008 году. Занимал различные должности в органах государственных доходов. В 2015-2018 годах работал заместителем акима Шымкента.

С октября 2018 года - руководитель департамента государственных доходов по городу Шымкенту Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2021 года назначен руководителем департамента государственных доходов по Атырауской области.