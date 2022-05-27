27 Мая 2022 11:37

Новый руководитель аппарата назначен в Министерстве культуры и спорта РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Ахметов Жанат Сабыржанович назначен на должность руководителя аппарата Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Жанат Ахметов родился в 1986 году в г. Омске (Российская Федерация). Окончил Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности и.о. эксперта Управления организационно-правового обеспечения Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

С 2008 по 2012 годы работал экспертом, главным экспертом в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

2012-2013 гг — главный эксперт Управления правового обеспечения Юридического департамента Министерства экономического развития и торговли РК.

2013-2016 гг — руководитель Управления правового обеспечения Юридического департамента Министерства экономики и бюджетного планирования РК (с 2014 г. Министерства национальной экономики).

2016-2019 гг — заместитель директора Юридического департамента Министерства информации и коммуникаций РК.

С апреля 2019 года и по настоящее время занимал должность директора Юридического департамента Министерства информации и общественного развития РК.