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Новый руководитель Администратора судов Военного суда Нуртай Алмашов представлен коллективу

11 Февраля 2020 22:00
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Новый руководитель Администратора судов Военного суда Нуртай Алмашов представлен коллективу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Наиль Ахметзакиров представил коллективу Военного суда вновь назначенного руководителя Администратора судов Нуртая Алмашова, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного Суда Айдос Садуакасов на своей странице в Facebook.

Наиль Ахметзакиров охарактеризовал Н. Алмашова компетентным специалистом и выразил уверенность в том, что его многолетний опыт руководителя найдет достойное применение в выполнении задач по обеспечению качественного судебного администрирования.


Руководитель департамента, выступая, также обратил внимание на необходимость обеспечения высокого сервиса и культуры общения с посетителями судов, перехода на новый формат предоставления услуг – прозрачно, быстро и качественно.

Нуртай Алмашов заверил присутствующих на встрече, что приложит все усилия для повышения качества предоставляемых судебных услуг.

Нуртай Алмашов родился в 1981 году.

Трудовой путь начал в 2004 году и.о. ведущего специалиста отдела телекоммуникации и почтовой связи.

Работал на ответственных должностях в Агентстве РК по информатизации и связи, Департамента Верховного Суда.

До настоящего времени занимал должность руководителя Администратора судов по Мангистауской области.


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Ключевые слова: Суды, Назначения,
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