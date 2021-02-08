Новый ректор в Kozybayev University в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области председателем правления-ректором Kozybayev University назначили Ерлана Шуланова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы вуза, 36-летний Ерлан Шуланов с отличием окончил Евразийский национальный университет по специальности «Международное право». Имеет степень магистра МВА.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана». Работал в качестве главного консультанта в АО «KEGOC», юристом в ТОО «Adal Solutions», экспертом-аналитиком в ТОО «Центр регионального развития и исследований», Академии государственного управления при Президенте РК, главным менеджером АО «ФНБ «Самрук-Казына». Принимал участие в разработке концепции его кадровой политики, создании Корпоративного университета «Самрук-Казына».

Занимал должность начальника отдела анализа и исследований АО «Центр международных программ», руководил аналитической группой МОН РК, занимался вопросами создания АО «Холдинг «Касипкор», реформирования программы «Болашак», участвовал в разработке модели вертикали контроля качества МОН РК.

В течение трех лет трудился в должности Исполнительного директора в АОО «Назарбаев Университет», затем Президента АО «Информационно-аналитический центр» МОН РК.

На заседании Ученого совета нового ректора представил коллективу университета вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов.

«Перед коллективом Kozybayev University стоит большая цель - сделать университет драйвером притяжений, чтобы увеличить контингент обучающихся и сократить отток абитуриентов в другие страны. У Ерлана Шуланова есть знания и опыт, чтобы решить эти задачи»,- заявил М.Дауленов.