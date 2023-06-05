Новый рекорд: в Петропавловске температура воздуха превысила значения за последние 85 лет

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Очередной температурный рекорд зарегистрировали в Северо-Казахстанской области за минувшие выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в Петропавловске суточный температурный максимум за 2, 3 и 4 июня превысил значения, зафиксированные за последние 85 лет. Столбики термометров поднимались до 36,3 и 37,5 градусов, что выше ранее зарегистрированных максимумов на 3,1-3,4 градуса.

В селе Тимирязево в выходные дни был превышен абсолютный максимум температуры воздуха за июнь по Тимирязевскому району. Здесь воздух прогрелся до 39 градусов. Похожая температура – 38,8 градусов - наблюдалась в этом районе в 1988-м году.

«Сильная жара установилась в регионе в связи с устойчивым выносом воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии. Днем 2 июня воздух по территории области прогревался до 36,7 градусов, 3 июня - до 38 градусов, 4 июня отмечен температурный максимум в 39 градусов», - проинформировали в североказахстанском Казгидромете.

Ранее синоптики отмечали, что жара продержится еще несколько дней. Снижение температуры воздуха стоит ожидать не ранее 7 июня.