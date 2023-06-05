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    14:00, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Новый рекорд: в Петропавловске температура воздуха превысила значения за последние 85 лет

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Очередной температурный рекорд зарегистрировали в Северо-Казахстанской области за минувшие выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в Петропавловске суточный температурный максимум за 2, 3 и 4 июня превысил значения, зафиксированные за последние 85 лет. Столбики термометров поднимались до 36,3 и 37,5 градусов, что выше ранее зарегистрированных максимумов на 3,1-3,4 градуса.

    В селе Тимирязево в выходные дни был превышен абсолютный максимум температуры воздуха за июнь по Тимирязевскому району. Здесь воздух прогрелся до 39 градусов. Похожая температура – 38,8 градусов - наблюдалась в этом районе в 1988-м году.

    «Сильная жара установилась в регионе в связи с устойчивым выносом воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии. Днем 2 июня воздух по территории области прогревался до 36,7 градусов, 3 июня - до 38 градусов, 4 июня отмечен температурный максимум в 39 градусов», - проинформировали в североказахстанском Казгидромете.

    Ранее синоптики отмечали, что жара продержится еще несколько дней. Снижение температуры воздуха стоит ожидать не ранее 7 июня.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Погода
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