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Новый рекорд среди женщин установлен на чемпионате РК по пожарно-спасательному спорту

27 Февраля 2022 03:00
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Новый рекорд среди женщин установлен на чемпионате РК по пожарно-спасательному спорту

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске завершились ХХХ - среди мужчин, VIII - среди женщин, VII - среди юношей Зимние Чемпионаты Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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В течение трех дней состязания проходили в острой борьбе за Кубок чемпионов на манеже ДЧС ВКО. В областном центре могут по праву гордится таким спортивным комплексом, он появился у одних из первых в республике. Здесь на постоянной основе проходят соревнования областного и республиканского значения. Создаются все условия для того, чтобы спортсмены тренировались и показывали достойные результаты.

На открытии Чемпионата Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Юрий Ильин, отметил: «В настоящее время пожарно-спасательный спорт не утратил своей прикладной направленности, все также требует развития силы, выносливости, координации, командной слаженности, развитой техники выполнения упражнений, но в тоже время эти соревнования стали еще более зрелищными, захватывающими, с острым соперничеством за право быть первым».

19 команд со всей республики состязались в дисциплинах: стометровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни.

«Ваши спортивные успехи закреплены в рейтинге пожарно-прикладного спорта, на вершине которого вы неоднократно оказывались. В этот знаменательный день примите искренние поздравления и дальнейших спортивных успехов», - директор исполнительного комитета ОО «Спортивной федерации пожарных и спасателей» Даурен Данаев.

Украшением Чемпионата были женские команды. Особенно выступление Айнуры Бажевой из города Костаная, которая установила новые рекорды Казахстана. Сначала Айнур показала результат 17,36 секунд, затем 17,21 и решающим было время 16, 97 секунд, за которые она блестяще прошла стометровку. Ранее она неоднократно становилась победительницей в прохождении сложных спортивных дисциплин. В 2021 году она показала результат - 17 секунд по прохождению 100-метровой полосы с препятствиями и стала победительницей летнего чемпионата.

Самым юным спортсменом чемпионата стал Ескендiр Нұрәділ, 2014 года рождения, который упорно идет к своей цели и планирует показать в будущем рекордные результаты. Радует, что на соревнованиях есть и те, кто в спорте очень давно, одним из таких является Александр Долговец, 1973 года рождения. По возрастным категориям видно, что данный вид спорта пользуется большим интересом.


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#Восточно-Казахстанская область   #Спорт   #ДЧС  
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