Новый рекорд РК в беге на 60 метров с барьерами установил Давид Ефремов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Казахстана по лёгкой атлетике в Усть-Каменогорске карагандинская сборная заняла первое место. 21-летний карагандинец Давид Ефремов стал новым рекордсменом страны в беге на 60 метров с барьерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В данной дистанции почти три десятка лет никому не удавалось побить рекорд Андрея Гутова. В 1992 году легкоатлет пробежал 60-метровку за 7,78 с.

Давид Ефремов превзошёл этот результат и преодолел дистанцию за 7,67 с. Карагандинец выполнил норматив на чемпионат мира, который пройдёт в марте в городе Нанкин (Китай). Бегуна тренирует Николай Барсанов.





XXIX чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике, посвящённый 175-летию Абая, проходил 17-18 января в Усть-Каменогорске в спортивном манеже имени Ольги Рыпаковой. В соревнованиях участвовали 260 спортсменов из всех регионов страны.

На первенстве для оценки результатов впервые использовали «умное» оборудование Finish LYNX. С его помощью происходили точная синхронизация и фотофиниш спортсменов, а все данные автоматически отображались на экране.

По итогам чемпионата в общекомандном зачёте лидировали спортсмены из Карагандинской области. Второе место заняли атлеты из Восточно-Казахстанской области, третье – Костанайской.

Карагандинские атлеты завоевали 27 медалей, из которых восемь золотых, 13 серебряных, шесть бронзовых.

Победители и призёры чемпионата будут защищать честь страны в мировых соревнованиях по лёгкой атлетике. Лучшие атлеты получили путёвку на чемпионат Азии, который пройдет в Китае 12-13 февраля.