Новый рекорд побила цена бензина в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России по итогам торгов в четверг впервые поднялась выше 71 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



Цена бензина Аи-95 выросла за день на 1,11% - до 71,746 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущее рекордное значение было достигнуто накануне, 23 августа - 70,959 тыс. рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 0,56% - до 66,026 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-92 - на 0,42%, до 62,432 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 0,56%, до 68,183 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 1,66%, до 33,121 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 1,69%, до 28,522 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 4,64%, до 24,143 тыс. рублей за тонну.