Новый рекорд Казахстана: 2050 раз поднял барана житель Алматы
За два часа ефрейтор Бауыржан Абдихайым поднял барана весом 50 кг 2050 раз, побив собственный рекорд. Годом ранее он проделал это более 1600 раз. А в целом это уже его восьмая победа в такого рода состязании.
«Свой рекорд я посвятил сильному, волевому казахскому народу. Конечно, в физическом плане было нелегко, но терпение и ежедневные тренировки оказались результативными. Спасибо всем, кто меня поддерживал в этот момент», – сказал спортсмен.
Бауыржан Абдихайым проходит службу в Центральном спортивном клубе на должности старшего солдата комендантского взвода с мая 2017 года. Армейский спортсмен – участник республиканских, городских марафонов и крупных спортивных мероприятий, которые организуются в Алматы.
В этом году ко Дню защитника Отечества Бауыржан Абдихайым планирует совершить забег из Алматы в Тараз.