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    20:38, 25 Март 2023 | GMT +6

    Новый рекорд Казахстана: 2050 раз поднял барана житель Алматы

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    Фото: пресс-служба Минобороны РК.
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на состязаниях по национальным видам спорта в рамках мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы, военнослужащий Центрального спортивного клуба Министерства обороны ефрейтор Бауыржан Абдихайым установил новый рекорд Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    За два часа ефрейтор Бауыржан Абдихайым поднял барана весом 50 кг 2050 раз, побив собственный рекорд. Годом ранее он проделал это более 1600 раз. А в целом это уже его восьмая победа в такого рода состязании.

    «Свой рекорд я посвятил сильному, волевому казахскому народу. Конечно, в физическом плане было нелегко, но терпение и ежедневные тренировки оказались результативными. Спасибо всем, кто меня поддерживал в этот момент», – сказал спортсмен.

    Фото: пресс-служба Минобороны РК.

    Бауыржан Абдихайым проходит службу в Центральном спортивном клубе на должности старшего солдата комендантского взвода с мая 2017 года. Армейский спортсмен – участник республиканских, городских марафонов и крупных спортивных мероприятий, которые организуются в Алматы.

    В этом году ко Дню защитника Отечества Бауыржан Абдихайым планирует совершить забег из Алматы в Тараз.


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