Новый рекорд Гиннесса готовятся установить в ВКО в честь Дня Конституции

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Калейдоскоп праздничных мероприятий, посвящённых Дню Конституции Республики Казахстан, ознаменовался торжеством на центральной площади Усть-Каменогорска, где с утра развернулись масштабные народные гуляния, передает МИА «Казинформ».



День Конституции страны совпадает с Днём города, поэтому жители Усть-Каменогорска и гости областного центра всегда с нетерпением ждут 30 августа.

Аким ВКО Ермек Кошербаев поздравил жителей региона с праздником и напомнил, что 28 лет назад на Всенародном референдуме более 90% граждан нашей многонациональной страны поддержали Закон, который провозгласил человека и его права самой главной ценностью, а народ Казахстана единственным источником власти.

- Основной Закон - залог стабильности нашего общества, поэтому важно, чтобы каждый из нас ценил важность Конституции, не только для государства и общества, но и лично для себя, своей семьи, своих детей. В праздничный день желаю вам успешных начинаний, процветания и мира, единства и согласия. Пусть в каждую казахстанскую семью придёт счастье, а стремление к новым победам открывает новые возможности! - сказал аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

Для горожан, собравшихся на площади развернулось празднество на любой вкус. С утра здесь проходят Фестиваль арбузов, ярмарка меда, гастрономический фестиваль «Вкус Востока», ремесленники представляют свои изделия, идёт бойкая торговля. Сопровождает все торжественный концерт с участием творческих коллективов региона.

Также планируется приготовление самого длинного блюда «Капрезе». Авторы стометрового салата планируют войти в Книгу рекордов Казахстана.

Вечером горожан ждёт концертная программа с участием звёзд казахстанской эстрады.