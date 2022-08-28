28 Августа 2022 12:52

Новый рекорд Гиннеса планируют установить в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируется установить новый рекорд Гиннеса. Известный продюсер Даут Шайхисламов инициировал проект «Музыка мира», который соберет самый многонациональный оркестр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предыдущий проект «Картина мира» дал мне, образно говоря, крылья. Я не про материальную сторону вопроса, а духовную, когда ты получаешь столько энергии добра и этой энергией хочется делиться дальше. Идея нового проекта витала давно, но спусковым механизмом послужила новость о том, что в середине сентября в столице Казахстана пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Планируется, что это глобальное событие посетит Папа Римский. Это же символично, что в главный город Казахстана со всех уголков планеты приедут представители разных конфессий и тут их встречает многонациональный оркестр», - сказал Даут Шайхисламов.

Суть рекорда в том, чтобы на одной сцене в одном музыкальном коллективе собрать наибольшее количество представителей разных народностей и наций. И этот многонациональный оркестр в едином порыве исполнит настоящую объединяющую музыку, не делящую людей ни по разрезу глаз, ни по цвету кожи, ни по вероисповедании.

«Кто с нами на одной волне, тот проникнется главной целью проекта: мы все люди одной большой планеты Земля и по большому счету нам не нужны войны, какие-то другие катаклизмы, любую проблему можно решить миром. И в движении к миру, в объединении человечества музыка играет свою важную миссию. А вот о количестве участников пока не буду говорить, ведь тогда смажется весь эффект рекорда. Так что держим интригу до конца, пока представитель Книги рекордов Гиннесса не объявит точное число участников», - сказал Д. Шайхисламов.

Музыканты уже оставляют заявки на официальной странице проекта worldrecord.kz. Продюсер отметил активность молодежи, которая подала большее количество заявок. Он также поблагодарил за активность Ассамблею народа Казахстана и акимат города Нур-Султана за поддержку.

«Нас радует их активная жизненная позиция. И здесь не погоня за славой, а стремление внести свой посильный вклад в улучшение мира. И я заверяю: от участия будут все только в выигрыше. Атмосфера во время таких джем-сейшн всегда особенная, доброжелательная. Это новые знакомства, впечатления, эмоции. Я сам, да вся наша семья уже живет в предвкушении этого события. Я благодарю каждого, кто откликнулся на наш призыв. Для нашей семьи – это вклад в мир во всем мире. И это не высокопарные слова. Наши проекты – это шанс еще раз заявить о своей стране на весь мир и этим рекордом показать, что Казахстан за созидание, за сплоченность и дружбу народов. Через подобные проекты, через созидание мы выражаем свое дружелюбие, толерантность. Наша задача – показать миру, что Казахстан – это цивилизованная страна со своей многовековой историей, стремящаяся жить в дружбе со всеми государствами», - добавил Даут Шайхисламов.

По его словам, уже есть предварительные договоренности о том, какую композицию будут исполнять музыканты. Мероприятие запланировано на 6 сентября, а местом проведения выбрали Дворец мира и согласия.

Кадр из видео/instagram.com/daut.shaikhislamov