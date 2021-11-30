Новый рекорд Бауыржана Камалиева: полицейский-силач сдвинул с места 42-тонный самолет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный полицейский Бауыржан Камалиев установил рекорд по буксировке самолёта. Он сдвинул с места 42-тонный самолет Airbus, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Своё достижение майор полиции посвятил Дню Первого Президента Республики Казахстан и 30-летию Независимости. Занимающийся силовым экстримом полицейский, протянул воздушное судно на 10 метров.

Ранее рекордсмен установил мировой рекорд по буксировке электровоза. Он побил мировой рекорд Гиннесса по вытягиванию на 10 метров по рельсам двух железнодорожных локомотивов общим весом 276 тонн.

По словам тяжелоатлета Бауыржана Камалиева, спорт для атлетов - это жизнь, в которой они растут, идут к своим целям и привлекают окружающих людей к здоровому образу жизни.

На службе в полиции Бауыржан Камалиев старший оперуполномоченный УП района «Алматы» ДП города Нур-Султана борется с преступностью, раскрывает тяжкие преступления. В планах силача протянуть груз весом 350 тонн.



