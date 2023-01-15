Новый реабилитационный центр для детей открылся в Балхаше

15 Января 2023, 05:07

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше будут оказывать реабилитационную помощь детям с ограниченными возможностями со всей области. В городе появился государственный специализированный центр. Он будет принимать малышей и подростков от полутора до 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новом реабилитационном центре побывал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и ознакомился с условиями.

Для размещения реабилитационного центра нашли здание и реконструировали его. Полностью обновили инженерные коммуникации, в помещениях сделали ремонт по принципу доступной среды. На лестничных маршах установили специальные подъемники.

Как сообщил и. о. директора реабилитационного центра Дарын Аубакиров, полностью набран персонал. На работу приняты медики и педагоги: педиатр, травматолог-ортопед, реабилитолог, психолог, невропатолог, логопед, дефектолог, учителя музыки и физкультуры и другие специалисты. Оснащены кабинеты ЛФК, физиопроцедур, массажа. Есть гидромассажная ванна и тренажеры, аппараты для гальванизации и электрофореза, магнитотерапии и др. Оборудована комната Монтессори.

В спальнях функциональные кровати. Пациентам обеспечат пятиразовое горячее питание.

Центр рассчитан на 50 мест. По показаниям дети будут находиться здесь до полугода. Реабилитация комплексная: медицинская, социальная и педагогическая. Все услуги бесплатные. Сейчас через портал социальных услуг Аleumet.egov идет набор первых пациентов.