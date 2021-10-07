Новый пункт вакцинации открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открыли ещё один пункт вакцинации. Зону для вакцинирования граждан против КВИ организовали на железнодорожном вокзале по ул. Гете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Расположен пункт вакцинации на 1 этаже неподалеку от входа в здание старого железнодорожного вокзала. В прививочном пункте, как и во всех других пунктах вакцинации, на выбор граждан предоставляются три вида вакцин: Спутник, QazVac, Sinofarm.

Напомним, ранее прививочные пункты были организованы на ЖД вокзале «Нурлы жол» и в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев.

В настоящее время по городу при ТРЦ и ТД расположено 5 пунктов вакцинации: в ТРЦ «Керуен», «Хан Шатыр», «Азия Парк», «Абу Даби Плаза» и ТД «Евразия». Пункты вакцинации также расположены в медицинских учреждениях. Всего 84 пункта вакцинации, также работу продолжают выездные бригады для вакцинации трудовых коллективов.

«Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье окружающих и близких людей, победить пандемию и вернуться к прежнему докарантинному ритму жизни», - говорится в сообщении.