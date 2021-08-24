Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил обновленный прогноз эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции до ноября месяца. Так, при пессимистичном сценарии, среднесуточное число зарегистрированных случаев в сентябре месяце составит до 6,3 тысячи, в октябре до 2,4 тысячи случаев», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Согласно реалистичному сценарию, в сентябре ожидается до 5,3 тысячи случаев, в октябре до 1,8 тысячи случаев.

При оптимистичном сценарии в сентябре будет регистрироваться до 4,2 тысячи случаев, в октябре до 1,3 тысячи случаев коронавируса в сутки.

Ранее А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и мире.

«В мире зарегистрировано более 213 млн случаев коронавирусной инфекции, за сутки регистрируется более 480 тысяч случаев, умерло более 4,4 млн человек. В 4 из 6 регионов ВОЗ со второй декады июля отмечается тенденция роста заболеваемости, за последнюю неделю наибольший прирост заболеваемости отмечался в Азербайджане, где за неделю заболеваемость выросла на 63%, Япония 34%, Израиль 33%. В Казахстане прирост за неделю снизился на 7%», - сообщил Алексей Цой.



