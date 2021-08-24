+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 30 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой

24 Августа 2021 09:51
Поделиться:
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой озвучил обновленный прогноз эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На усиленный режим работы перешли жамбылские инфекционные структуры
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане Регионы с наибольшей занятостью инфекционных коек назвали в Минздраве 97 смертей от COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане

«Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции до ноября месяца. Так, при пессимистичном сценарии, среднесуточное число зарегистрированных случаев в сентябре месяце составит до 6,3 тысячи, в октябре до 2,4 тысячи случаев», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Согласно реалистичному сценарию, в сентябре ожидается до 5,3 тысячи случаев, в октябре до 1,8 тысячи случаев.

При оптимистичном сценарии в сентябре будет регистрироваться до 4,2 тысячи случаев, в октябре до 1,3 тысячи случаев коронавируса в сутки.

Ранее А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и мире.

«В мире зарегистрировано более 213 млн случаев коронавирусной инфекции, за сутки регистрируется более 480 тысяч случаев, умерло более 4,4 млн человек. В 4 из 6 регионов ВОЗ со второй декады июля отмечается тенденция роста заболеваемости, за последнюю неделю наибольший прирост заболеваемости отмечался в Азербайджане, где за неделю заболеваемость выросла на 63%, Япония 34%, Израиль 33%. В Казахстане прирост за неделю снизился на 7%», - сообщил Алексей Цой.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
На усиленный режим работы перешли жамбылские инфекционные структуры
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Регионы с наибольшей занятостью инфекционных коек назвали в Минздраве
97 смертей от COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане
Популярное
1 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
2 Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
3 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
4 Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
5 Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
6 «Новая волна 2021»: по итогам 1-го тура конкурсанты из Казахстана вошли в тройку лидеров
Читайте также
Регионы с наибольшей занятостью инфекционных коек назвали в Минздраве
Прирост коронавирусных больных снизился в Казахстане на 7%
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 24-26 августа
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как продают угнанные авто – в МВД рассказали о преступных схемах
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
«Новая волна 2021»: по итогам 1-го тура конкурсанты из Казахстана вошли в тройку лидеров
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив