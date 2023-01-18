Новый проект в связи с ростом ДТП запустили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура и департамент полиции Алматинской области запустили проект «Безопасность дорожного движения» в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, по количеству ДТП Алматинская область находится на втором месте, а по смертности является лидером в стране. За прошлый год на территории области зарегистрировано более 1700 аварий, в которых пострадали 2369, погибли более 300 человек, из них 30 дети.

Прокурор области Берик Адамов отметил, что в рамках реализуемого проекта будут приняты кардинальные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Уже сейчас в каждом районе созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, акимата и общественников, которыми будут выявляться проблемные участки дорог для принятия точечных мер по их устранению.

Начальник департамента полиции Бауржан Аленов указал, что полицией области проведено 1270 обследований дорог и улично-дорожной сети. По итогам внесено 1276 предписаний, за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог к административной ответственности привлечено 164 должностных лиц.

На опасных участках дорог установлено 29 аппаратно-программных комплексов, планируется дополнительно установить более 120 аппаратных комплексов.

«Проект будет реализовываться по пяти направлениям, это выявление и устранение причин ДТП, проведение рейдовых мероприятий, популяризация соблюдения правил дорожного движения, установка на проблемных участках аппаратно-программных комплексов, совершенствование действующего законодательства», - отметили в прокуратуре.

Неравнодушные жители области могут участвовать в проекте. Для этого нужно в телеграмм-канал прокуратуры (+7-777-012-35-91) направлять фото и видео материалы об отсутствии дорожных знаков, освещений, светофоров, несвоевременной уборки снега, некачественного строительства, обслуживания и ремонта автодорог, нахождения скота на дороге и т.д.

Ранее сообщалось, что прокуратурой Алматинской области по факту несвоевременного устранения обледенения дорожного покрытия автодороги республиканского значения повлекшее смерть человека в отношении должностных лиц АО «НК «Казавтожол» начато досудебное расследование по статье 353 части 3 УК РК (Нарушение действующих на транспорте правил). Также по вопросу недостаточной оснащенности снегоуборочной техникой и другим нарушениям внесен акт прокурорского надзора.



