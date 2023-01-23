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Новый проект по безопасности дорожного движения запускают в Алматинской области

23 Января 2023, 12:54
Новый проект по безопасности дорожного движения запускают в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый проект «Безопасность дорожного движения» запускают в Алматинской области. Запуск проекта обусловлен ростом ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, за прошлый год на территории Алматинской области зарегистрировано более 1 700 ДТП, в которых пострадали 2 369 человек, еще более 300 погибли.

В рамках проекта будут приняты кардинальные меры, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Уже сейчас в каждом районе созданы мобильные группы из числа сотрудников прокуратуры, полиции, акимата и общественников, которыми будут выявляться проблемные участки дорог для принятия точечных мер по их устранению.

«Сотрудники полиции провели 1 270 обследований дорог и улично-дорожной сети. По итогам внесено 1 276 предписаний, за невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог к административной ответственности привлечено 164 должностных лица. На опасных участках установлено 29 аппаратно-программных комплексов, дополнительно планируется установить еще более 120 штук», - сказала представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек на еженедельном брифинге.

Проект будет реализовываться по пяти направлениям, а именно выявление и устранение причин ДТП, проведение рейдов, популяризация соблюдения правил дорожного движения, установка на проблемных участках аппаратно-программных комплексов, совершенствование действующего законодательства.

«Жители области могут участвовать в проекте. Для этого нужно на Telegram-канал (+7-777-012-35-91) направлять фото и видео об отсутствии дорожных знаков, освещения, светофоров, несвоевременной уборки снега, некачественного строительства, обслуживания и ремонта автодорог, а также нахождения скота на дороге», - отметила Шугыла Турлыбек.


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