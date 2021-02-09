Новый проект о гласности судебного процесса презентовали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Презентован новый проект постановления о гласности судебного процесса с участием представителей Верховного суда, юристов и представителей СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты, блогеры, эксперты, юристы, а также гражданские активисты обсудили новые возможности освещения судебных процессов, использование современных технологий и ответственность за нарушения принципа гласности.

Представитель международной комиссии юристов, эксперт Дмитрий Нурумов, представляя проект, отметил, почему нужно было разработать новый проект о гласности судебного процесса.

«Разработка данного документа продиктована тем, что меняется сама реализация принципа гласности, особенно во время пандемии. Казахстан, с одной стороны, был больше готов. По сравнению с другими странами, Казахстан достаточно безболезненно перешел к использованию онлайн-процедур, в том числе реализации принципа гласности. В практическом плане было сделано достаточно многое. По-прежнему законодательное и нормативное регулирование вопросов отстает. Надеюсь, что подготовленный документ тоже будет способствовать тому, чтобы наработать новую нормативно-правовую базу в этой сфере. Работа ведется во многих странах мира, международная комиссия юристов подготовила рекомендации по использованию онлайн-технологий», - рассказал Дмитрий Нурумов в ходе онлайн-обсуждения проекта.

По его словам, проект постановления получился достаточно обширным.

«Есть различные особенности по организации открытых судебных заседаний, так и закрытых. Они требуют уточнения, потому что именно отсутствие уточнений в действующей законодательной базе создают много проблем технического и юридического свойства как для судей, так и для всех участников судебных разбирательств. Гласность в компетентном, беспристрастном суде, которая создана на основе закона, является гарантией, неотъемлемой частью справедливого судебного разбирательства. С другой стороны, без гласности очень трудно поддерживать доверие общества к судебной системе», - считает Д. Нурумов.

Он подчеркнул, что публичный характер судебного разбирательства - важный принцип, свойственный демократическому обществу, построенному на уважение прав человека и верховенства права.

Эксперт также назвал условия проведения открытых судебных заседаний.

«Важно отметить, что гласность судопроизводства должна обеспечивать присутствие в открытом судебном заседании физических лиц, не являющихся участниками процесса. Вроде это очевидная позиция, но есть случаи, когда такие дела рассматривались Комитетом по правам человека, где государство говорило, что гласность обеспечена, и только участники процесса там были. В таких случаях Комитет по правам человек смотрит, насколько действительно государство и судебная система принимали практические шаги, чтобы информация на заседании была доступна и были практические механизмы, которые позволили гражданам реализовать право на присутствие на судебных заседаниях», - отмечает Дмитрий Нурумов.







