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    11:37, 05 Март 2021 | GMT +6

    Новый проект на Кашагане: сколько газа планируется добыть

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о проводимых работах на Кашаганском месторождении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно протокольного поручения Главы государства, в рамках Совета иностранных инвесторов об эффективном участии государства в реализации Кашаганского проекта в текущем году планируется начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1,150 млрд куб.м сырого газа стоимостью $860 млн», - сказал Нурлан Ногаев на коллегии Минэнерго.

    Ожидаемый эффект от реализации данного проекта – производство дополнительно 800 млн куб. м товарного газа и создание новых рабочих мест, а также увеличение добычи нефти от 8 до 10 млн тонн.

    Также ведется подготовка Концепции полномасштабного освоения Кашагана.

    «В настоящее время все объекты этапа опытно-промышленной разработки введены в эксплуатацию, производственная мощность составляет 400 тыс. баррелей в сутки, но в связи с ограничениями, введенными Министерством с мая 2020 года, средняя суточная добыча поддерживается на уровне 280 тыс. баррелей. Совместно с оператором мы также должны доработать концепцию дальнейшего расширения к концу текущего года», - заключил министр.


    Теги:
    Нефть/газ Другие государственные органы Астана Нефть Экономика
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