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Новый проект Этического кодекса госслужащих разработали в Казахстане

22 Февраля 2022 13:39
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Новый проект Этического кодекса госслужащих разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработан новый проект Этического кодекса государственных служащих. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Рассматриваются предложения относительно совершенствования нормативно-правовой базы в сфере государственной службы. В целях осуществления государственного контроля, совершенствования законодательства по вопросам этики государственных служащих разработан новый проект Этического кодекса. В нем приоритет отдается формированию государственного аппарата, ориентированного на человека, соблюдению принципа открытости в предоставлении государственных услуг», - сказал Дархан Жазыкбаев на расширенном заседании коллегии АДГС РК.

Также он отметил, что Агентством продолжается работа по мониторингу соблюдения трудовых прав государственных служащих.

«В целях защиты прав государственных служащих проводится работа по интеграции системы «Е-қызмет». Пока осуществлено 119 интеграций. По инициативе Агентства между территориальными департаментами и региональными управлениями по инспекции труда заключен меморандум о взаимном сотрудничестве», - отметил Дархан Жазыкбаев на расширенном заседании коллегии.


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#Другие государственные органы   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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