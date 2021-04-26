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Новый проект для безработной молодёжи заработал в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
26 Апреля 2021, 21:11
Новый проект для безработной молодёжи заработал в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году планируют трудоустроить свыше 36 тысяч человек. Для помощи безработной молодёжи заработал новый проект «Первое рабочее место», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробно о нём рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Участниками проекта «Первое рабочее место» могут стать выпускники вузов и колледжей, а также молодые люди категории NEET, в возрасте до 29 лет.

По договору между предприятием и Центром занятости предоставляется работа на срок не менее двух лет. За первый год работодатель получит ежемесячные субсидии в размере 20 МРП (58 340 тг.) из средств местного бюджета.

Как сообщила Асем Джунуспекова, первыми в проект включились города Сарань, Сатпаев, Шахтинск и Абайский район.

По информации докладчика, в первом квартале по программе «Еңбек» работу уже получили около 8 тысяч жителей. По Дорожной карте занятости создано 10 тысяч рабочих мест.

На общественные работы пожелали устроиться 2 563 человека. На молодёжную практику направлены 203.

Безработные могут бесплатно получить профессию. Курсы проводятся по специальностям: бухгалтер «1С», механизатор, машинист-оператор котельных установок, мастер маникюра, массажист, закройщик и др.

По проекту «Бастау бизнес» бесплатно обучают основам предпринимательства. В режиме онлайн стартовали курсы для первого потока. Всего в этом году в области планируется обучить 1 250 человек. Предусмотрены средства на микрокредиты и гранты для выпускников проекта.

По Дорожной карте занятости в этом году региону выделено 22,8 млрд тенге. Реализуются 19 инфраструктурных проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта и ЖКХ.

Аким области Женис Касымбек дал поручения по обеспечению занятости.

«Мы должны выполнить все взятые обязательства по трудоустройству наших жителей. На постоянном контроле находится реализация программ «Еңбек» и «Дорожная карта занятости». Средства на проект «Первое рабочее место» необходимо выделить во всех городах и районах. Требуется активизировать работу по трудоустройству лиц с инвалидностью», – подчеркнул глава региона.


Карагандинская область   Занятость   Общество   Молодежь  
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