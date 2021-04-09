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Новый продукт из творога создали карагандинские студенты

Автор:  
Агата Мухамеджанова
9 Апреля 2021, 09:17
Новый продукт из творога создали карагандинские студенты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О разработке нового молочного продукта, которая заинтересовала производителей, рассказали в Карагандинском техническом университете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши студенты под руководством преподавателей разработали новый продукт на основе творога - Milk crusty. Это тонкие, хрустящие пластинки с естественным ароматом и оттенками вкуса, соответствующего наполнителю. Продукт натуральный, диетический, полезный для здоровья. Можно использовать для детского питания», - рассказала Алтынарай Такибаева, заведующая кафедрой химии и химических технологий КарТУ.

Рецептура и технология производства продукта разработана на базе НОК «Биотехнология». В университете побывали специалисты ТОО «Нәтиже Сүт Фабрикасы». Они оценили разработку. В результате руководство предприятия одобрило ноу-хау. Решено начать производство Milk crusty для продажи.

Это не первое сотрудничество учёных и производителей, отметили в университете. В продаже уже имеется биолимонад «Лаймс» - напиток на основе молочной сыворотки с мёдом и соком лимона. Его рецепт также разработали на кафедре химии и химических технологий КарТУ.

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