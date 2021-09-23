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    10:57, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Новый пригородный маршрут запустят в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице запустят новый пригородный маршрут сообщением «Жилой массив «Лесная поляна» - Назарбаев Университет». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу CTS.

    Новый пригородный маршрут №323 сообщением «Жилой массив «Лесная поляна» - Назарбаев Университет» запустят по просьбам жителей города Косшы с 25 сентября.

    Движение маршрута начинается с остановочного пункта «Минимаркет «Эко-Маркет» - ш. Каркаралинское - прямо по пр. Кабанбай батыра - конечный пункт «Назарбаев Университет».

    Автобусы нового маршрута будут курсировать все дни недели, что позволит разгрузить работу общественного транспорта города Косшы.

    Пассажирам стоит помнить о соблюдении масочного режима в общественном транспорте, вход в автобусы без масок запрещен. Оплата за проезд осуществляется только безналичным расчетом.



    Теги:
    Транспорт Астана Акмолинская область
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